"Сине-желтые" будут готовиться к матчам плей-офф в необычном составе. Из-за отсутствия легионеров Сергей Ребров привлек к тренировочному сбору десять игроков молодежной сборной Украины, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт УАФ.

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Кто из подопечных Мельгосы будет помогать команде Реброва

На первом этапе подготовки команде Реброва будут помогать Руслан Нещерет, Тарас Михавко, Константин Вивчаренко, Валентин Рубчинский, Владимир Бражко, Максим Брагару (все – Динамо), Георгий Ермаков (Александрия), Борис Крушинский (Полесье), Александр Яцык (Заря) и Игорь Краснопир (Карпаты). Игроки "молодежки" Украины будут работать с главной командой до 16 марта.

Игроки сборной Украины отправились в Испанию / фото УАФ

Затем подопечные Унаи Мельгосы продолжат подготовку в молодежной сборной Украины. Их учебно-тренировочный сбор в Турции запланирован на 17 – 25 марта.

Что касается главной команды, то футболисты сборной Украины уже добрались до столицы Польши Варшавы. Оттуда они отправятся в испанский Бенидорм, где будет проходить тренировочный сбор.

19 марта "сине-желтые" отправятся в Мурсию, где 20 марта на стадионе "Энрике Рока де Мурсия" сыграют первый матч плей-оф Лиги наций против Бельгии.

Напомним, что в заявку сборной Украины попали 25 футболистов, 10 из которых представляют иностранные клубы.