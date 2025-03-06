Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров еще официально не обнародовал список игроков на мартовские матчи плей-офф Лиги наций. Инсайдом по выбору специалиста поделился футбольный комментатор Виктор Вацко, пишет 24 Канал.

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Назарина привлек внимание Реброва

Во время комментирования центрального матча 20-го тура УПЛ Шахтер – Кривбасс (1:1) Вацко сообщил, что полузащитник "горняков" Егор Назарина получил вызов в сборную Украины.

Отметим, что в первой половине сезона Назарина имел мало игровой практики. Центральный полузащитник лишь дважды появлялся на поле, суммарно сыграв лишь 18 минут.

Ситуация изменилась в весенней части сезона. Назарина завоевал место в основе Шахтера. 27-летний футболист сыграл три матча и отметился одним ассистом.

Напомним, что Егор Назарина уже имеет опыт выступлений за "сине-желтых". Полузащитник вызывался на отбор Евро-2024 и сыграл в двух поединках: с Англией (1:1) и Мальтой (3:1).

Матчи плей-офф за право играть в дивизионе А Лиги наций между сборными Украины и Бельгии состоятся 20 и 23 марта. Первая встреча будет домашней для подопечных Реброва.