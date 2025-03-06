Киевское Динамо несется к чемпионскому титулу в сезоне 2024-2025. Команда Александра Шовковского в первых матчах этого года победила Карпаты и сыграла вничью с Ворсклой.

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Тяжелая потеря

Обе встречи полностью провел правый защитник Александр Тымчик, который является основным в Динамо. Впрочем, как сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт киевлян, 28-летний игрок получил травму.

У Тымчика диагностировали мышечную травму, из-за которой игрок пропустит несколько матчей. Александр не поехал с командой в Черкассы, где Динамо играет против ЛНЗ.

Также под вопросом остается вызов игрока в сборную Украины. Главный тренер команды Сергей Ребров еще не объявлял заявку на мартовский сбор, но уже в конце следующей недели сборная начнет подготовку к встречам с Бельгией в Лиге наций.

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Александр имеет в своем активе 23 встречи и один гол в составе национальной команды. На Евро-2024 Тымчик был игроком основы, но осенью проиграл конкуренцию Ефиму Конопли из Шахтера.

В текущем сезоне правый защитник отыграл 23 матча за киевлян. Именно Динамо уверенно лидирует в чемпионате Украины, опережая Александрию и Шахтер на 6 и 8 очков соответственно.