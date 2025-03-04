Зимой вратарь сборной Украины Георгий Бущан сменил клубную прописку. Игрок Динамо перебрался за 3 миллиона в Саудовскую Аравию, где стал игроком Аль-Шабаба.

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Команда Бущана в беде

Ожидалось, что условия контракта в саудовском клубе будут значительно лучше для 30-летнего вратаря. По крайней мере в СМИ была информация, что зарплата Бущана в Аль-Шабабе составляет около 1,5 миллиона евро в сезон.

Однако как сообщает 24 Канал со ссылкой на arriyadiyah, у аравийского клуба продолжаются финансовые проблемы. Аль-Шабаб уже три месяца не платит зарплату футболистам. Суммарная задолженность составляет около 10 миллионов евро.

Боссы обещали компенсировать эту сумму до конца февраля, но этого не сделали. В итоге команда устроила бунт и даже отказалась выходить на тренировки.

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Отметим, что Бущан провел уже пять матчей за Аль-Шабаб, пропустив в них 10 голов. Его команда занимает шестое место в чемпионате Саудовской Аравии, отставая от зоны азиатской ЛЧ (топ-тройки) на 11 очков.