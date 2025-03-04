Взимку воротар збірної України Георгій Бущан змінив клубну прописку. Гравець Динамо перебрався за 3 мільйони у Саудівську Аравію, де став гравцем Аль-Шабаба.

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Команда Бущана в халепі

Очікувалось, що умови контракту в саудівському клубі будуть значно кращими для 30-річного воротаря. Принаймні у ЗМІ була інформація, що зарплата Бущана в Аль-Шабабі складає близько 1,5 мільйона євро на сезон.

Проте як повідомляє 24 Канал з посиланням на arriyadiyah, в аравійського клуба тривають фінансові проблеми. Аль-Шабаб вже три місяці не платить зарплату футболістам. Сумарна заборгованість складає близько 10 мільйонів євро.

Боси обіцяли компенсувати цю суму до кінця лютого, але цього не зробили. У підсумку команда влаштувала бунт та навіть відмовилась виходити на тренування.

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Відзначимо, що Бущан провів вже п'ять матчів за Аль-Шабаб, пропустивши у них 10 голів. Його команда посідає шосте місце в чемпіонаті Саудівської Аравії, відстаючи від зони азійської ЛЧ (топ-трійки) на 11 очок.