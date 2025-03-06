Головний тренер збірної України Сергій Ребров ще офіційно не оприлюднив список гравців на березневі матчі плей-оф Ліги націй. Інсайдом щодо вибору фахівця поділився футбольний коментатор Віктор Вацко, пише 24 Канал.

Читайте також Збірна України втратила ключового гравця напередодні важливих матчів Ліги націй з Бельгією

Назарина привернув увагу Реброва

Під час коментування центрального матчу 20-го туру УПЛ Шахтар – Кривбас (1:1) Вацко повідомив, що півзахисник "гірників" Єгор Назарина отримав виклик до збірної України.

Зазначимо, що у першій половині сезону Назарина мав обмаль ігрової практики. Центральний півзахисник лише двічі з'являвся на полі, сумарно зігравши лише 18 хвилини.

Ситуація змінилася у весняній частині сезону. Назарина завоював місце в основі Шахтаря. 27-річний футболіст зіграв три матчі та відзначився одним асистом.

Нагадаємо, що Єгор Назарина вже має досвід виступів за "синьо-жовтих". Півзахисник викликався на відбір Євро-2024 та зіграв у двох поєдинках: з Англією (1:1) та Мальтою (3:1).

Матчі плей-оф за право грати у дивізіоні А Ліги націй між збірними України та Бельгії відбудуться 20 та 23 березня. Перша зустріч буде домашньою для підопічних Реброва.