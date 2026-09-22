С момента первого розыгрыша бюджет соревнований неуклонно рос. В 2026–2027 годах Европейский футбольный союз потратит на выплаты сборным солидную сумму, пишет 24 Канал.

Сколько получают команды за участие в Лиге наций

Ключевой принцип распределения призовых в этом турнире – наличие так называемого "солидарного", то есть гарантированного платежа каждой стране-участнице.

Фиксированную сумму получат все 54 национальные ассоциации в зависимости от того, в каком дивизионе они выступают:

Лига А – 2,25 миллиона евро

Лига B – 1,5 миллиона евро

Лига С – 1,2 миллиона евро

Лига D – 750 тысяч евро

В еврокубках команда зарабатывает отдельно за каждую победу или ничью. А вот в Лиге наций неважно, как сыграла команда в конкретном матче – роль играет только итоговое место в турнирной таблице.

Те команды, которые одерживают победу в своих группах, удваивают солидарный платеж. Например, Украина точно получит 1,5 миллиона евро. Но если сможет финишировать в группе выше Венгрии, Северной Ирландии и Грузии, то выплата вырастет уже до 3 миллионов.

Какие призовые получат участники плей-офф

Стыковые матчи между дивизионами дополнительно не оплачиваются УЕФА – там команды мотивированы тем, что на следующий розыгрыш они могут сразу заработать больше.

А вот сборные из Лиги А, которые выйдут из своих групп, будут бороться за довольно привлекательные бонусы:

Участие в четвертьфинале – 1 миллион евро каждой команде

4-е место – + 2,5 миллиона евро

3-е место – + 3,5 миллиона евро

Финалист – + 4,5 миллиона евро

Победитель Лиги наций – + 6 миллионов евро

Таким образом, сборная-победительница в целом гарантированно заработает 11,5 миллиона евро за весь турнир.

Общий бюджет Лиги наций, с учетом дополнительных поступлений от телевизионных прав, составляет около 80–90 миллионов евро.