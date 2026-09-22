З часу першого розіграшу бюджет змагань незмінно зростав. У 2026-2027 роках Європейський футбольний союз витратить на виплати збірним солідну суму, пише 24 Канал.

Скільки отримують команди за участь у Лізі націй

Ключовий принцип розподілу призових у цьому турнірі – наявність так званого "солідарного", тобто гарантованого платежу кожній країні-учасниці.

Фіксовану суму отримають усі 54 національні асоціації, залежно від того, у якому дивівізоні вони виступають:

Ліга А – 2,25 мільйона євро

Ліга B – 1,5 мільйона євро

Ліга С – 1,2 мільйона євро

Ліга D – 750 тисяч євро

У єврокубках команда заробляє окремо за кожну перемогу або нічию. А от у Лізі націй не важливо, як зіграла команда в конкретному матчі – роль грає тільки підсумкове місце у турнірній таблиці.

Ті команди, які здобувають перемогу у своїх групах, подвоюють солідарний платіж. Наприклад, Україна точно отримає 1,5 мільйона євро. Але якщо зможе фінішувати у квартеті вище Угорщини, Північної Ірландії та Грузії, то виплата зросте вже до 3 мільйонів.

Які призові отримають учасники плей-оф

Стикові матчі між дивізіонами додатково не оплачуються УЄФА – там команди мотивовані тим, що на наступний розіграш вони можуть одразу заробити більше.

А от збірні з Ліги А, які вийдуть зі своїх груп, будуть боротися за досить привабливі бонуси:

Участь у чвертьфіналі – 1 мільйон євро кожній команді

4 місце – + 2,5 мільйона євро

3 місце – + 3,5 мільйона євро

Фіналіст – + 4,5 мільйона євро

Переможець Ліги націй – + 6 мільйонів євро

Таким чином збірна-тріумфаторка загалом заробить гарантовано 11,5 мільйонів євро за весь турнір.

Загальний бюджет Ліги націй, з урахуванням додаткових надходжень від телевізійних прав, становить близько 80-90 мільйонів євро.