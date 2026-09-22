Сколько заработают европейские футбольные сборные на Лиге наций

Несмотря на скептическое отношение к Лиге наций со стороны таких именитых тренеров, как Юрген Клопп, турнир за годы своего существования доказал, что действительно представляет собой интересное противостояние команд равных по силе. УЕФА демонстрирует, что это не просто товарищеские матчи, мотивируя команды призовыми.

С момента первого розыгрыша бюджет соревнований неуклонно рос. В 2026–2027 годах Европейский футбольный союз потратит на выплаты сборным солидную сумму, пишет 24 Канал.

Сколько получают команды за участие в Лиге наций

Ключевой принцип распределения призовых в этом турнире – наличие так называемого "солидарного", то есть гарантированного платежа каждой стране-участнице.

Фиксированную сумму получат все 54 национальные ассоциации в зависимости от того, в каком дивизионе они выступают:

Лига А – 2,25 миллиона евро

Лига B – 1,5 миллиона евро

Лига С – 1,2 миллиона евро

Лига D – 750 тысяч евро

В еврокубках команда зарабатывает отдельно за каждую победу или ничью. А вот в Лиге наций неважно, как сыграла команда в конкретном матче – роль играет только итоговое место в турнирной таблице.

Те команды, которые одерживают победу в своих группах, удваивают солидарный платеж. Например, Украина точно получит 1,5 миллиона евро. Но если сможет финишировать в группе выше Венгрии, Северной Ирландии и Грузии, то выплата вырастет уже до 3 миллионов.

Какие призовые получат участники плей-офф

Стыковые матчи между дивизионами дополнительно не оплачиваются УЕФА – там команды мотивированы тем, что на следующий розыгрыш они могут сразу заработать больше.

А вот сборные из Лиги А, которые выйдут из своих групп, будут бороться за довольно привлекательные бонусы:

Участие в четвертьфинале – 1 миллион евро каждой команде

4-е место – + 2,5 миллиона евро

3-е место – + 3,5 миллиона евро

Финалист – + 4,5 миллиона евро

Победитель Лиги наций – + 6 миллионов евро

Таким образом, сборная-победительница в целом гарантированно заработает 11,5 миллиона евро за весь турнир.

Общий бюджет Лиги наций, с учетом дополнительных поступлений от телевизионных прав, составляет около 80–90 миллионов евро.