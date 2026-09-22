Как и в случае с еврокубками, УЕФА предусмотрела для участников соревнований солидные призовые, которые зависят не только от результатов, но и от дивизиона, в котором будет выступать сборная, пишет 24 Канал.

Сколько заработает Украина в Лиге наций УЕФА

Национальные ассоциации заинтересованы в том, чтобы быть как можно ближе к элитному дивизиону А – ведь именно там сосредоточены самые щедрые выплаты от Европейского футбольного союза.

Поскольку Украина соревнуется во второй по силе Лиге B, рассчитывать можно на несколько более скромные выплаты. Гарантированный или так называемый "солидарный" платеж для каждого участника этого уровня составляет 1,5 миллиона евро.

Интересно, что УЕФА применяет иной подход, чем, скажем, в Лиге чемпионов: каждая отдельная победа или ничья не приносит команде дополнительных призовых. Важно лишь итоговое место в группе, причем именно первое. Победители групп удвоят свои доходы, то есть за преимущество над Венгрией, Северной Ирландией и Грузией в итоговой таблице УАФ может заработать еще 1,5 миллиона евро.

Таким образом, общая сумма выплат, которая достанется украинской сборной в случае успешных выступлений в Лиге наций, составит 3 миллиона евро.

Календарь сборной Украины в Лиге наций