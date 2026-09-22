Як і у випадку з єврокубками, УЄФА передбачила для учасників змагань солідні призові, які залежать не лише від результатів, але й від дивізіону, у якому виступатиме збірна, пише 24 Канал.

Скільки заробить Україна у Лізі націй УЄФА

Національні асоціації мають стимул бути якомога ближче до елітного дивізіону А – адже саме там зосереджені найбільш щедрі гроші від Європейського футбольного союзу.

Оскільки Україна змагається у другій за силою Лізі B, розраховувати можна на дещо скромніші виплати. Гарантований або так званий "солідарний" платіж для кожного учасника цього рівня складає 1,5 мільйона євро.

Цікаво, що УЄФА застосовує інший підхід, ніж, скажімо, у Лізі чемпіонів: кожна окрема перемога чи нічия не приносить команді додаткові призові. Важливе лише підсумкове місце у групі, до того ж саме перше. Переможці квартетів подвоять свої заробітки, тобто за перевагу над Угорщиною, Північною Ірландією та Грузією у підсумковій таблиці УАФ може заробити ще 1,5 мільйона євро.

Тож загальна сума виплат, яка дістанеться українській збірній у випадку успішних виступів у Лізі націй – це 3 мільйони євро.

Календар збірної України у Лізі націй