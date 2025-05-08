Интер и ПСЖ определят победителя Лиги чемпионов-2024/25

В розыгрыше Лиги чемпионов состоялись вторые полуфинальные матчи. По результатам поединков определились участники финала ЛЧ сезона 2024/25.

Еще на стадии четвертьфинала турнир покинул мадридский Реал – действующий победитель Лиги чемпионов. "Королевский клуб" не сумел защитить титул, а потому обладателем трофея станет другой клуб, пишет 24 Канал.

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Интер выбил Барселону из Лиги чемпионов

Полуфинальная пара Интер – Барселона могла украсить финал Лиги чемпионов. Однако соперникам пришлось определить сильнейшего на стадии полуфинала.

В первом поединке гранды Италии и Испании сыграли вничью (3:3), оставив интригу на ответный матч. Вторая встреча по драматургии превзошла все ожидания. В Милане соперники устроили голевую перестрелку, в которой фортуна улыбнулась подопечным Симоне Индзаги. "Нерадзурри" победили Барселону со счетом 4:3.

Для Интера этот финал станет седьмым в истории клуба. "Змеи" выигрывали трижды титул: 1964, 1965 и 2010. В трех решающих матчах "нерадзурри" терпели поражения: 1967, 1972, 2023.

Главный тренер Интернационале Симоне Индзаги во второй раз вывел свою команду в финал. В 2023 году его подопечные минимально уступили Манчестер Сити (0:1).

ПСЖ не пустил Арсенал Зинченко в финал ЛЧ

Второй участник финала Лиги чемпионов определился в Париже. В первом матче "красно-синие" минимально обыграли Арсенал. В дебюте матча победный гол забил Дембеле.

"Канониры" надеялись получить реванш на "Парк-де-Пренс". Выдержав стартовый штурм, "парижане" забили гол на 27-й минуте. Результативным ударом отметился Руис.

Во втором тайме соперники обменялись голами. На удар Хакими "канониры" ответили точным выстрелом Сака. Несмотря на финальный штурм Арсенал не сумел достичь большего. Команда Луиса Энрике одержала победу со счетом 2:1.

Пари Сен-Жермен второй раз в своей истории сыграет в финале Лиги чемпионов. В 2020 году "красно-синие" уступили Баварии со счетом 0:1.

Дата и место финала ЛЧ-2024/25

Финал Лиги чемпионов Интер – ПСЖ состоится в субботу, 31 мая 2025 года. Поединок пройдет в немецком Мюнхене на "Альянц-Арене". Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Перед началом матча выступит американская группа Linkin Park, которая станет хедлайнером церемонии открытия.