Названы дата и время матчей Динамо в квалификации Лиги чемпионов

Киевское Динамо в сезоне-2024/2025 стало чемпионом Украинской Премьер-лиги. Это позволило "бело-синим" в следующей кампании принять участие в Лиге чемпионов.

Команда Александра Шовковского начнет свой путь в этом турнире со второго квалификационного раунда. В среду, 18 июня, во время жеребьевки киевляне узнали своего потенциального соперника, а теперь стала известна дата и время начала матчей "бело-синих", сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Жальгириса.

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Когда будет играть Динамо в ЛЧ

Динамо сыграет против победителя пары Жальгирис – Хамрун Спартанс. Именно литовский клуб первым сообщил, когда состоятся поединки этой стадии.

В организации турнира предусмотрено четыре возможных дня: 22/23 июля для первых игр и 29/30 июля – для вторых. Согласно информации литовцев, первые матчи назначены на 22 июля.

В случае прохода Жальгириса или мальтийского Хамрун Спартанс они встретятся с Динамо сначала дома. Игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

Второй поединок "бело-синие" будут играть на условно домашнем стадионе в Люблине. Его старт запланирован на 21:00 по киевскому времени.

Справка. Динамо уже 30 июня отправится на учебно-тренировочный сбор, который пройдет в Австрии. Он продлится до 19 июля.

Напомним, что ранее было названы зарплаты игроков киевского Динамо. Больше всего зарабатывают Владимир Бражко и Николай Шапаренко.