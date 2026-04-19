Лилия Подкопаева трогательно попрощалась с мамой, которая умерла в США
11 апреля двукратная олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева потеряла свою маму Людмилу Петриченко. Женщина проживала вместе с дочерью и внуками в Соединенных Штатах.
17 апреля должны были состояться похороны родного человека спортсменки на Арлингтонском кладбище в штате Джорджия. А на 9 день после смерти Подкопаева впервые отреагировала на печальное известие на своей странице в инстаграме.
Что сказала Лилия Подкопаева об умершей маме?
Бывшая гимнастка написала обращение к маме, в котором попыталась передать тепло, любовь и благодарность к ней.
Пусто там, где ты была. Страшно там, где ты должна была бы быть. Одиноко везде, где ты больше не придешь. Мы не сдались. Мы боролись - до последнего вздоха, до последней надежды. Потому что ты того стоишь. Потому что ты стоишь всего. Говорят, Бог выбирает лучших. Тогда он точно знал, кого выбирает. Мама - твои девочки становятся сильнее. Твой внук растет и побеждает. А в зеркале - ты. Всегда ты. Мы любим тебя. Больше, чем слова могут вместить,
– трогательно написала спортсменка.
Где живет и чем занимается Подкопаева?
- Первая многократная олимпийская чемпионка в истории Украины уже длительное время живет в Соединенных Штатах вместе с третьим мужем Игорем Дубинским и тремя детьми.
- Подкопаева после начала полномасштабного вторжения России в Украину активно поддерживает свою Родину и переформатировала работу собственного благотворительного фонда, чтобы помогать наименее защищенным слоям украинского населения в условиях войны.
- За вклад в развитие спорта и олимпийское движение Подкопаева была награждена Орденом княгини Ольги II степени Указом Президента Украины Владимира Зеленского.