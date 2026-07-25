"Сердце до сих пор колотит": Подкопаева тронула воспоминаниями об историческом триумфе на Олимпиаде-1996

Легендарная украинская гимнастка и двукратная олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева поделилась эмоциональными воспоминаниями о своем выступлении в Атланте. С момента этой исторической Олимпиады исполнилось уже ровно 30 лет.

Своими впечатлениями и деталями этого события спортсменка поделилась в соцсетях . Подкопаева призналась, что до сих пор четко помнит момент, когда 25 июля 1996 года стояла на самой высокой ступени олимпийского пьедестала под сине-желтым флагом.

Что Подкопаева написала о триумфе на Олимпиаде-1996

Именно тогда она впервые услышала лозунг, ставший для нее символическим на всю жизнь.

Когда гимн стих, зал на секунду замер в тишине. И вдруг кто-то из трибун выкрикнул: "Слава Украине!" В тот день я услышала эту фразу впервые в своей жизни – и она навсегда осталась для меня связана именно с тем моментом,

– вспоминает гимнастка.

На Играх в Атланте Подкопаева завоевала три награды:

Золото в абсолютном первенстве.

Золото в свободных упражнениях.

Серебро в упражнениях на бревне.

Спортсменко подчеркнула, что этот успех имел колоссальное значение для всей страны, ведь это была первая летняя Олимпиада, где Украина выступала под собственным флагом. Она добавила, что эта победа никогда не была ее личной, она всегда принадлежала и будет принадлежать Украине.

В завершение легендарная гимнастка поблагодарила своих тренеров, семью и болельщиков за поддержку, отметив, что даже через три десятилетия ее сердце колотится так же, как в день триумфа в Атланте.

Напомним, что недавние новости о Подкопаеве были связаны с ее семьей. 11 апреля 2026 стало известно о смерти ее матери – Людмилы Петриченко.