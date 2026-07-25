Своїми враженнями та деталями тієї події спортсменка поділилася у соцмережах. Подкопаєва зізналася, що й досі чітко пам'ятає мить, коли 25 липня 1996 року стояла на найвищій сходинці олімпійського п'єдесталу під синьо-жовтим стягом.

Що Подкопаєва написала про тріумф на Олімпіаді-1996

Саме тоді вона вперше почула гасло, яке стало для неї символічним на все життя.

Коли гімн стих, зала на секунду завмерла в тиші. І раптом хтось із трибун вигукнув: "Слава Україні!". Того дня я почула цю фразу вперше в своєму житті – і вона назавжди залишилася для мене пов'язаною саме з тим моментом,

– згадує гімнастка.

На Іграх в Атланті Подкопаєва завоювала три нагороди:

Золото в абсолютній першості.

Золото у вільних вправах.

Срібло у вправах на колоді.

Спортсменка наголосила, що цей успіх мав колосальне значення для всієї країни, адже це була перша літня Олімпіада, де Україна виступала під власним прапором. Вона додала, що ця перемога ніколи не була лише її особистою, вона завжди належала і належатиме Україні.

На завершення легендарна гімнастка подякувала своїм тренерам, родині та вболівальникам за підтримку, зазначивши, що навіть через три десятиліття її серце калатає так само, як у день тріумфу в Атланті.

Нагадаємо, що нещодавні новини про Подкопаєву були пов'язані з її родиною. 11 квітня 2026 року стало відомо про смерть її матері – Людмили Петриченко.