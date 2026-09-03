Награду спортсменке присудили за весомый вклад в развитие олимпийского движения в Украине и многолетнюю профессиональную деятельность. Торжественная встреча состоялась в Олимпийском доме, сообщили в инстаграме НОК Украины.

Подкопаева получила государственную награду

Олимпийский дом посетила одна из самых известных представительниц украинской спортивной гимнастики. Вадим Гутцайт лично вручил Лилии Подкопаевой орден княгини Ольги II степени.

Награду спортсменке вручил Президент Украины Владимир Зеленский. Решение было принято по случаю 35-летия создания Национального олимпийского комитета Украины.

Подкопаева поблагодарила за награду и подчеркнула, что для нее важно и в дальнейшем оставаться частью украинского олимпийского движения.

Я искренне благодарна за эту награду. Для меня очень важно и впредь оставаться частью украинского олимпийского движения,

– сказала гимнастка.

Триумф в Атланте и завершение карьеры

Самой яркой страницей карьеры Подкопаевой стали Олимпийские игры 1996 года в Атланте. Тогда украинка завоевала сразу три медали – золото в абсолютном первенстве и в вольных упражнениях, а также серебро в упражнении на бревне.

Особенно знаковым стало ее выступление в многоборье. Подкопаева продемонстрировала чрезвычайно сложную программу и стала абсолютной олимпийской чемпионкой в 18 лет.

Украинская гимнастка также имеет многочисленные награды чемпионатов мира и Европы. В то же время ее спортивная карьера оказалась недолгой – уже в 1997 году она прекратила выступления из-за травмы.

После завершения карьеры Подкопаева не осталась в стороне от спорта и продолжила работать над популяризацией олимпийского движения. После начала полномасштабной войны России против Украины она публично осудила агрессию и присоединилась к благотворительным инициативам.

Ранее сообщалось, что Лилия Подкопаева переехала вместе с семьей во Флориду.