Подкопаева трижды выходила замуж и стала мамой троих детей. Несмотря на все жизненные перипетии, она остались преданной Украине и поддерживает ее из-за рубежа во время полномасштабной войны, рассказывает 24 Канал.

Как сложилась семейная жизнь Лилии Подкопаевой?

Первым мужем титулованной гимнастки стал бизнесмен из Донецка Тимофей Нагорный, с которым вместе они усыновили мальчика Вадима. Почти сразу же пара узнала, что Лилия беременна – на свет появилась дочь Каролина, названная так в честь ее крестной, певицы и предательницы Украины Ани Лорак.

В 2009 году Подкопаева и Нагорный развелись. Олимпийская чемпионка вышла замуж снова через два года, но брак с Виктором Костырко был непродолжительный. Настоящее счастье бывшая спортсменка нашла лишь за границей.

В Атланте, которая сыграла для нее решающую роль в жизни, ведь была столицей Олимпиады, где Подкопаева получила две золотые медали, Лилия встретила бизнесмена Игоря Дубинского. В 2019 году у них родилась дочь Эвелина, которая уже тоже занимается гимнастикой, идя по стопам мамы.

Где живет Лилия Подкопаева сейчас?

Из Атланты в Джорджии семья перебралась во Флориду. Там вместе с дочкой и внуками проживала и мама Подкопаевой Людмила Петриченко – но 11 апреля 2026 года она умерла.

После начала полномасштабного вторжения Подкопаева, в отличие от немалого количества звезд спорта, не осталась равнодушной к судьбе своей страны.

Она перезапустила деятельность собственного благотворительного фонда для помощи наименее защищенным слоям населения во время войны, а также постоянно участвует в акциях и мероприятиях, направленных на поддержку Украины.

В 2025 году Президент Украины Владимир Зеленский наградил Подкопаеву орденом княгини Ольги 2 степени за вклад в развитие олимпийского движения в Украине и многолетнюю плодотворную профессиональную деятельность.