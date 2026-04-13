Подкопаєва тричі виходила заміж і стала мамою трьох дітей. Попри всі життєві перипетії, вона залишилися відданою Україні і підтримує її з-за кордону під час повномасштабної війни, розповідає 24 Канал.

Як склалося сімейне життя Лілії Подкопаєвої?

Першим чоловіком титулованої гімнастки став бізнесмен з Донецька Тимофій Нагорний, з яким разом вони всиновили хлопчика Вадима. Майже одразу ж пара дізналася, що Лілія вагітна – на світ з'явилася донька Кароліна, названа так на честь її хрещеної, співачки та зрадниці України Ані Лорак.

У 2009 році Подкопаєва і Нагорний розлучилися. Олімпійська чемпіонка вийшла заміж знову через два роки, але шлюб з Віктором Костирко був нетривалий. Справжнє щастя колишня спортменка знайшла лише за кордоном.

У Атланті, яка зіграла для неї вирішальну роль у житті, адже була столицею Олімпіади, де Подкопаєва здобула дві золоті медалі, Лілія зустріла бізнесмена Ігоря Дубинського. У 2019 році у них народилася донька Евеліна, яка вже теж займається гімнастикою, йдучи по стопах мами.

Де живе Лілія Подкопаєва зараз?

З Атланти у Джорджії родина перебралася до Флориди. Там разом з донькою і онуками проживала й мама Подкопаєвої Людмила Петриченко – але 11 квітня 2026 року вона померла.

Після початку повномасштабного вторгнення Подкопаєва, на відміну від чималої кількості зірок спорту, не залишилася байдужою до долі своєї країни.

Вона перезапустила діяльність власного благодійного фонду для допомоги найменш захищеним верствам населення під час війни, а також постійно бере участь в акціях та заходах, спрямованих на підтримку України.

У 2025 році Президент України Володимир Зеленський нагородив Подкопаєву орденом княгині Ольги 2 ступеня за внесок у розвиток олімпійського руху в Україні та багаторічну плідну професійну діяльність.