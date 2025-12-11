Феерила на Олимпиаде и отреклась от русского языка: какой была Лилия Подкопаева в детстве
- Лилия Подкопаева стала двукратной олимпийской чемпионкой в 1996 году в Атланте, завоевав золото в абсолютном первенстве и вольных упражнениях, а также серебро на бревне.
- После завершения карьеры из-за травм, Подкопаева вспоминает свою победу, которая изменила ее жизнь, и делится архивными кадрами своих выступлений в социальных сетях.
Лилия Подкопаева – бывшая спортивная гимнастка, которая навсегда вписала свое имя в историю мирового спорта. На весь мир Подкопаева заявила о себе в 1996 году.
Именно в 1996-м году Лилия Подкопаева принесла три награды Олимпийских игр в Атланте. 24 Канал рассказывает о становлении Подкопаевой в спортивной гимнастике, которая частенько делится архивным контентом из своих выступлений.
Как Подкопаева феерично ворвалась в гимнастику?
Будущая олимпийская чемпионка родилась 15 августа 1978 года в Донецке. К сожалению, Подкопаева не может вернуться в родной город из-за российской оккупации.
Лилия пришла в мир спортивной гимнастики в возрасте 5 лет. На эту спортивную секцию ее привела бабушка. В 1993-м Подкопаева торжествовала на национальном первенстве, после чего начала покорять мировое первенство:
Серебряный призер чемпионата мира 1994 (на бревне).
Абсолютная чемпионка мира 1995 (в опорном прыжке), а также завоевала "серебро" на брусьях и бревне.
Чемпионка Европы 1996 в многоборье, брусьях и вольных упражнениях, а также автор "бронзы" в опорном прыжке и командном зачете.
Медали Евро-1996 завоевала после тяжелой травмы. В начале 1996-го Подкопаева сломала два ребра после падения с бревна. Однако уже в мае феерила на соревнованиях.
Лилия Подкопаева / Фото Getty Images
В интервью XSPORT бывшая спортсменка призналась, что в ее жизни были моменты, когда она хотела покинуть гимнастику из-за очень серьезных нагрузок. В то же время ей нужно было успевать хорошо учиться в школе.
Тогда мне бабушка сказала: "Смотри, день – два ты побудешь дома, а потом тебе захочется вернуться, ведь все твои друзья там. И вот, когда ты вернешься, то увидишь, что уже отстала. Пока ты не тренировалась, твои сверстники ушли вперед". Сейчас я понимаю, что этот разговор имел на меня очень большое влияние. Если честно, даже не осознаю, как маленький ребенок тогда это мог воспринять и сделать выводы. Я вернулась в зал и начала показывать результат,
– вспомнила Лилия.
Интересно, что сначала Подкопаеву отвели на художественную гимнастку, но этот вид спорта не произвел на нее впечатлений.
Как Подкопаева стала олимпийской чемпионкой в Атланте-1996?
1996-й год стал пиком достижений украинской гимнастки. Уроженка Донецка стала двукратной олимпийской чемпионкой в Атланте – в абсолютном первенстве и вольных упражнениях. К этому всему Лилия еще и завоевала "серебро" на бревне.
Эти Игры-1996 ознаменовались для украинки не только тремя медалями. Во время соревнований Подкопаева выполнила элемент, над которым работала 7 лет, и который вошел в историю гимнастики под ее именем.
К сожалению, эта Олимпиада стала последней в карьере украинской гимнастки. Подкопаева приняла трудное для себя решение об окончании профессиональной карьеры из-за частых травм.
26 июля 2025 года Подкопаева в своем профиле в инстаграме вспомнила, как 29 лет стала олимпийской чемпионкой.
29 лет с тех пор, как получила олимпийскую медаль. Мгновение, что изменило все,
– подписала видео Лилия.
Где сейчас и чем занимается Подкопаева?
Уже давно Подкопаева проживает в США. Однако несмотря на расстояние Лилия не забывает о Родине. В отличие от некоторых украинских представителей спорта Подкопаева выбрала активную позицию относительно полномасштабной войны против России.
Она приезжает в Украину, делится в своих соцсетях контентом из родной страны, которую продолжают терроризировать ежедневно россияне, волонтерит вместе с мужем, с которым ее судьба свела как раз в победной для нее Атланте.
За океаном Лилия перезапустила работу международного благотворительного фонда, который направлен на поддержку особо уязвимых слоев населения.
Отметим, что вместе с мужем, которым является бизнесмен Игорь Дубинский, воспитывает в счастливом браке троих детей.
Подкопаева отреклась от русского языка и начала говорить на соловьином.