Россиянка, которую переманили из Беларуси: что известно об украинской медалистке Олимпиады Лилии Ефремовой
- Лилия Вайгина-Ефремова, уроженка российской Чувашии, сменила гражданство с российского на белорусское, а затем на украинское, и добыла бронзу на Олимпиаде-2006 для Украины.
- После завершения карьеры она вышла замуж за тренера Константина Вайгина, редко появляется публично, но иногда выступает как эксперт по биатлону.
На Зимних олимпийских играх 2006 года медальный задел Украины составил две бронзы. Одну из них получила уроженка российской Чувашии, которая за карьеру успела выступить аж за три страны.
Лилия Вайгина-Ефремова не была звездой биатлона, но свое лучшее выступление в карьере продемонстрировала именно тогда, когда это максимально нужно – на Олимпийских играх. 24 Канал рассказывает историю медалистки Турина-2006.
Смотрите также Кто является рекордсменом Украины по количеству олимпийских медалей
Почему россиянка Ефремова стала украинкой?
По информации из Википедии, Лилия Ефремова родилась в Чебоксарах и имеет чувашские корни. До 2002 года на соревнованиях она представляла Россию.
Но на Олимпиаду-2002 в Солт-Лейк-Сити спортсменку оставили вне состава команды. Поэтому она решила сменить гражданство и вошла в новый олимпийский цикл уже как биатлонистка сборной Беларуси.
В то время в украинском биатлоне существовала мода на натурализацию атлетов из соседних государств. Предложили украинский паспорт и Ефремовой, которая на индивидуальном уровне не впечатляла. Лилия согласилась и получила место в заявке Украины на Олимпийские игры в Турине в 2006 году.
Как Ефремова получила олимпийскую бронзу?
Совсем не будучи фавориткой и не имея особых успехов на этапах Кубка мира, Ефремова в спринте внезапно поразила идеально чистой стрельбой. И это при том, что именно работа на огневых рубежах никогда не была ее сильной стороной: менее 80% точности в лучший сезон.
Ходом биатлонистка уступила лишь француженке Флоран Робер и шведке Анне-Карин Олафссон, причем минимально – 6 и 4 секундами соответственно. В итоге сенсационная бронза, которая настолько склоняла саму Лилию, что на пьедестале почета она еле держалась на ногах.
Позже в интервью Biathlon Place Ефремова рассказывала: когда получала от Сергея Бубки награду, то прошептала ему, что боится "упасть с тумбочки". Тогдашний президент НОК сказал: "Стой, Лиля, стой".
Где сейчас Лилия Ефремова?
- После Олимпиады биатлонистка вышла замуж за своего тренера Константина Вайгина и взяла двойную фамилию. Еще три сезона бежала гонки Кубка мира, но в общем зачете не поднималась выше 53-й строчки.
- По завершении карьеры Вайгина-Ефремова нечасто появлялась в публичном пространстве. Но иногда комментировала выступления украинских биатлонистов в роли эксперта.