Чешская теннисистка стала автором одной из самых громких сенсаций турнира, выбив Марту Костюк в четвертом круге Открытого чемпионата США. Украинка, которая выступала с травмой правого запястья, дала сопернице серьезный бой, но уступила в трех сетах, сообщает 24 Канал.

Носкова остановилась в шаге от полуфинала

Для Носковой это был дебютный четвертьфинал Открытого чемпионата США. Там ее ждала первая ракетка мира Арина Сабаленко.

Поединок получился чрезвычайно напряженным. В первом сете теннисистки не дали друг другу ни единого шанса на брейк, а исход сета определил тай-брейк. В нем первая ракетка мира оказалась сильнее – 7:1.

Носкова не сломалась и ответила во втором сете. Чешка сумела сделать необходимый брейк и довела сет до победы – 6:3. Таким образом, судьба путевки в полуфинал решалась в решающем сете.

Там снова пришлось играть тай-брейк. На этот раз борьба была еще более напряженной, однако белоруска сумела дожать соперницу – 10:7.

Реакция чешки после болезненного поражения

Несмотря на разочарование, Носкова после матча старалась сохранять позитивный настрой. Теннисистка пошутила, что останется в Нью-Йорке еще на несколько дней и планирует "запить" свою неудачу.

Я останусь еще на три дня турнира. Наверное, напьюсь и забуду об этом. К счастью, я достаточно взрослая, чтобы так поступать,

– сказала Носкова.

Для Линды US Open стал лучшим турниром после триумфа на Уимблдоне-2026. После перехода на хард она неудачно выступила в Торонто, вылетев в первом раунде, а в Цинциннати остановилась на стадии третьего круга.

Поражение от Сабаленко при этом прервало интересную серию соперниц Марты Костюк. До Носковой последние четыре соперницы украинки на топ-турнирах после побед над Мартой завершали соревнования с чемпионским титулом.

После таких матчей, когда ты так близка, это напоминает тебе, где ты находишься. Я должна извлечь из всего этого позитив,

– подытожила чешка.

Теперь Сабаленко сыграет в полуфинале против американки Джессики Пегулы. Обе теннисистки продолжают борьбу не только за титул US Open, но и за первое место в мировом рейтинге.

Марта Костюк благодаря уверенному выступлению на Открытом чемпионате США поднялась в топ-10 мирового рейтинга.