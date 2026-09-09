Чеська тенісистка стала авторкою однієї з найпомітніших сенсацій турніру, вибивши Марту Костюк у четвертому колі Відкритого чемпіонату США. Українка, яка виступала з ушкодженням правого зап'ястя, дала суперниці серйозний бій, але поступилася у трьох сетах, повідомляє 24 Канал.

Носкова зупинилася за крок від півфіналу

Для Носкової це був дебютний чвертьфінал Відкритого чемпіонату США. Там на неї чекала перша ракетка світу Аріна Сабалєнко.

Поєдинок вийшов надзвичайно напруженим. У першій партії тенісистки не віддали одна одній жодного шансу на брейк, а долю сету визначив тайбрейк. У ньому перша ракетка світу виявилася сильнішою – 7:1.

Носкова не зламалася та відповіла у другій партії. Чешка зуміла зробити необхідний брейк і довела сет до перемоги – 6:3. Таким чином доля путівки до півфіналу вирішувалася у вирішальній партії.

Там знову довелося грати тайбрейк. Цього разу боротьба була ще щільнішою, однак білоруска зуміла дотиснути суперницю – 10:7.

Реакція чешки після болючої поразки

Попри розчарування, Носкова після матчу намагалася зберігати позитивний настрій. Тенісистка пожартувала, що залишиться у Нью-Йорку ще на кілька днів і планує "запити" свою невдачу.

Я залишуся ще на три дні турніру. Мабуть, нап'юся і забуду про це. На щастя, я достатньо доросла, щоб це робити,

– сказала Носкова.

Для Лінди US Open став найкращим турніром після тріумфу на Вімблдоні-2026. Після переходу на хард вона невдало виступила в Торонто, вилетівши в першому раунді, а в Цинциннаті зупинилася на стадії третього кола.

Поразка від Сабалєнко водночас перервала цікаву серію суперниць Марти Костюк. Перед Носковою останні чотири кривдниці українки на топтурнірах після перемог над Мартою завершували змагання із чемпіонським титулом.

Після таких матчів, коли ти так близько, це нагадує тобі, де ти стоїш. Я маю винести з усього цього позитив,

– підсумувала чешка.

Тепер Сабалєнко зіграє у півфіналі проти американки Джессіки Пегули. Обидві тенісистки продовжують боротьбу не лише за титул US Open, а й за перше місце у світовому рейтингу.

Марта Костюк завдяки впевненому виступу на Відкритому чемпіонаті США піднялася у топ-10 світового рейтингу.