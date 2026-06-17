Месси в одиночку разгромил Алжир, забив хет-трик, и повторил рекорд по количеству голов на чемпионатах мира
От рекордного шестого выступления Лионеля Месси на чемпионатах мира, конечно, ждали непревзойденного блеска. Но даже самые преданные поклонники аргентинца, пожалуй, не могли поверить, что он начнет забивать голы уже в стартовом матче.
Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" легко и непринужденно отличился хет-триком в ворота Алжира, сразу же возглавив несколько списков рекордсменов, сообщает "24 Канал".
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Аргентина – Алжир 3:0
Голы: Месси, 17, 60, 76
Дело вообще могло обернуться хет-триком, но первый гол на стартовых минутах Месси не засчитали из-за очевидного офсайда, подтвержденного системой полуавтоматической фиксации.
Но это только придало Лео азарта. На 17-й минуте он получил мяч по центру практически в одиночестве, продвинулся и с 20 метров решил пробить – не оставив шансов сыну легендарного Зинедина Зидана Луке, который выступает за Алжир вместо Франции.
Интересно, что уже в этот момент Месси начал вписывать своё имя в книги рекордов, поскольку только одному Роберто Ривелино ещё в далеком 1966 году удавалось так же отличиться пятым голом из-за пределов штрафной площадки на чемпионатах мира. Но это было ещё только начало вечера — или ночи по нашему времени.
Во втором тайме Лео показал, что не только сам создает себе моменты, но и знает, где нужно почувствовать момент и пойти на добивание. Воспользовавшись тем, что Лука Зидан не смог зафиксировать мяч после дальнего удара, Месси оформил дубль.
А удар, принесший хет-трик, – это классика Месси в расцвете сил во времена "Барселоны". Получил пас от партнера на линии штрафной, подделал себе под левую и забил в самый уголок.
Обзор матча "Аргентина" – "Алжир" от MEGOGO – смотрите видео:
3:0 – Лионель Месси начинает защиту титула чемпиона мира против Алжира самым звездным образом, какой только можно себе представить.
Какие рекорды побил Месси хет-триком на Мундиале?
Теперь аргентинец в свои 38 лет официально является самым возрастным автором хет-трика в истории чемпионатов мира.
Также впечатляет то, что Лео забивал большему количеству команд на чемпионатах мира – целых 11 разных сборных на 6 чемпионатах хотя бы раз пропускали от него гол.
А самое главное — с 16 голами Месси теперь делит бомбардирский рекорд чемпионатов мира с Мирославом Клозе. Достаточно отличиться ещё хотя бы раз — и достижение, которое в 2014 году казалось непревзойдённым, будет переписано.