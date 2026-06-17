Рекорд мог и не состояться: арбитр, лояльный к Аргентине, отказался удалить Месси

На фоне хет-трика Лионеля Месси в ворота Алжира на ЧМ мало внимания уделили эпизоду в первом тайме, который мог коренным образом изменить весь ход матча. Польский арбитр Шимон Марчиняк принял спорное решение в пользу сборной Аргентины.

По странному стечению обстоятельств именно этот арбитр 4 года назад работал на финале чемпионата мира, в котором также произошел скандал, связанный с трактовкой эпизода в пользу "альбиселесте", сообщает "24 Канал".

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Какое скандальное решение в пользу Месси принял арбитр?

На 31-й минуте польский арбитр не обратил внимания на то, что Месси наступил шипами на икру Аисса Манди. Видеоассистент также не подсказал Марчиняку, что в этом эпизоде речь могла идти о грубом фоле и прямой красной карточке.

Судя по стоп-кадрам, аргентинец действительно действовал очень опасно, рискуя нанести защитнику сборной Аджира тяжёлую травму. Обычно в подобных ситуациях арбитры склоняются к удалению.



Фол Месси / фото из соцсетей

Отсутствие реакции со стороны Марчиняка заставило вспомнить финал Аргентина – Франция в 2022 году в Катаре, когда этот же арбитр назначил пенальти в ворота "Ле Бльо" за фол Усмана Дембеле в собственной штрафной площадке. Даже на повторах тогда не было видно четкого контакта, но ВАР не отменил решение поляка. С отметки отличился тот же Лионель Месси.

Пользователи социальных сетей считают, что Марчиняк может быть предвзятым в пользу Аргентины, поэтому его назначение на матчи этой команды на следующих этапах чемпионата мира было бы ошибкой.

Какие рекорды побил Месси в матче с Алжиром?

Своим хет-триком аргентинец сравнялся с Мирославом Клозе по количеству голов на чемпионатах мира — у обоих по 16 результативных ударов.

Также Месси стал самым возрастным автором дубля или хет-трика на чемпионатах мира, повторил рекорд Клозе по количеству победных матчей на мировых первенствах, а также стал первым в истории игроком, принявшим участие в матчах шести разных чемпионатов мира.