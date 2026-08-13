Несмотря на неоднократные просьбы самого Месси и его окружения, папарацци присутствовали рядом с местом прощания с отцом Хорхе. Теперь нарушение частной жизни обернется судебной тяжбой, пишет инсайдер Фран Касаретто.

Что известно о иске Месси против аргентинских СМИ

По данным из собственных источников футбольного журналиста, Лионель Месси твердо решил наказать сотрудников СМИ, которые демонстративно проигнорировали желание самого игрока и членов его семьи относительно неприкосновенности частной жизни во время похорон отца звезды.

Юридическая команда Месси уже готовит судебный иск, который будет подан против тех, кто фотографировал и снимал на видео родных футболиста и его самого в момент скорби. Эти материалы затем получили широкое распространение в интернете.

Что происходит в жизни Месси

Из-за смерти отца на 69-м году жизни Лео прервал процесс возвращения в клубный футбол. Была даже информация, что психологическое состояние игрока не позволяет ему вернуться на поле – а Интер Майами согласился дать аргентинцу столько времени, сколько нужно для того, чтобы оправиться от горя.

Позже выяснилось, что Лионель все же профессионально отнесся к своим обязательствам по контракту и уже принял участие в матче своей команды в американском Кубке лиги – но не помог Интеру избежать поражения, не отличившись ни одним результативным действием.