Попри неодноразове прохання самого Мессі та його оточення, папараці були присутні поблизу місця прощання з батьком Хорхе. Тепер ігнорування приватності обернеться судовою тяганиною, пише інсайдер Фран Касаретто.

Що відомо про позов Мессі проти аргентинських ЗМІ

За даними із власних джерел футбольного журналіста, Ліонель Мессі твердо вирішив покарати співробітників медіа, які показово проігнорували волю самого гравця та членів його родини щодо приватності під час похорону батька зірки.

Юридична команда Мессі вже готує судовий позов, який буде подано проти тих, хто робив фото і вів відеозапис рідних футболіста та його самого у момент смутку. Ці матеріали потім отримали широке поширення в інтернеті.

Що відбувається у житті Мессі

Через смерть батька на 69-ому році життя Лео перервав процес повернення до клубного футболу. Була навіть інформація, що психологічний стан гравця не дозволяє йому повернутися на поле – а Інтер Маямі погодився дати аргентинцю стільки часу, скільки потрібно для того, щоб оговтатися від горя.

Пізніше з'ясувалося, що Ліонель все ж професійно поставився до своїх зобов'язань за контрактом і вже взяв участь у матчі своєї команди в американському Кубку ліги – але не допоміг Інтеру уникнути поразки, не відзначившись жодними результативними діями.