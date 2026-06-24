Месси ответил, сыграет ли он ещё на чемпионате мира

Лионель Месси высказался по поводу возможного участия в чемпионате мира-2030. Легендарный аргентинец признался, что пока даже не думает о следующем "Мундиале".

24 июня капитан сборной Аргентины отмечает свой 39-й день рождения. Накануне нападающий рассказал о своём будущем, физической форме и шансах сыграть ещё на одном чемпионате мира, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Что сказал Месси?

Несмотря на солидный для футболиста возраст, Лионель Месси продолжает демонстрировать высокий уровень игры и остается одним из лидеров сборной Аргентины. Впрочем, относительно участия в чемпионате мира-2030 восьмикратный обладатель "Золотого мяча" пока не строит никаких планов.

По словам нападающего, он живет сегодняшним днем и не хочет заглядывать так далеко вперед.

Я не знаю, сыграю ли я на чемпионате мира 2030 года. Честно говоря, сейчас я об этом не думаю. Это кажется таким далеким. Я живу одним днем и сосредоточен на настоящем,

– заявил Месси.

Аргентинец подчеркнул, что будет продолжать выступать до тех пор, пока будет чувствовать, что приносит пользу команде и находится в хорошей физической форме.

Наслаждается футболом в 39 лет

Месси также рассказал, как ему удается поддерживать форму в 39 лет. Нападающий отметил, что на поле думает не о возрасте, а об удовольствии от игры.

Лидер "Интер Майами" подчеркнул, что пока чувствует себя хорошо физически и имеет желание бороться за новые победы. В то же время он признает, что рано или поздно организм даст о себе знать.

Кроме того, Месси поделился мыслями о лучшем подарке на день рождения. По словам футболиста, он уже получил от жизни всё, о чём мог мечтать в спорте, поэтому сейчас просит лишь здоровья для себя и своей семьи.

Напомним, что Месси является действующим чемпионом мира в составе сборной Аргентины и лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира с 18 забитыми мячами. Если легендарный нападающий всё же сыграет на ЧМ-2030, ему будет уже 43 года.