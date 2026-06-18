Мальчик встретил Месси и попросил изменить способ празднования голов – реакция футболиста взорвала интернет

Трогательное видео встречи Лионеля Месси с юным поклонником покорило социальные сети. Мальчик обратился к звездному игроку с необычной просьбой, которая не оставила легенду равнодушной.

В сети набирает популярность видеоролик в TikTok от ESPN с Лионелем Месси, который в очередной раз подтвердил свой статус не только великого спортсмена, но и человека с огромным сердцем. Во время короткой встречи с маленьким болельщиком капитан "Интер Майами" продемонстрировал искренность, которая тронула миллионы людей по всему миру.

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О чем попросил маленький фанат у Месси?

На опубликованных кадрах видно, как мальчик подошёл к своему кумиру с особой миссией. Вместо привычного автографа или простого фото ребёнок попросил Месси заменить его традиционное празднование забитых голов на новый, придуманный им жест.

Малыш эмоционально продемонстрировал свой вариант перед футболистом, надеясь, что легендарный нападающий услышит его идею. Легенда футбола внимательно выслушал мальчика и с улыбкой наблюдал за его движениями.

Реакция, покорившая интернет

Вместо того, чтобы просто пройти мимо, Лео проявил невероятную теплоту и внимание к ребенку. Он не только с улыбкой выслушал маленького фаната, но и попытался точно повторить предложенное празднование прямо перед ним.

Такая непосредственная и добрая реакция Месси мгновенно разлетелась по TikTok, собрав тысячи восторженных комментариев. Пользователи сети отмечают, что именно благодаря такому отношению к детям и поклонникам аргентинец остается настоящим кумиром для миллионов.

Напомним, аргентинец стал настоящим героем своей сборной уже в первом матче на чемпионате мира-2026. Месси забил три гола в ворота Алжира и обновил ряд рекордов.