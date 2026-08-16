Третий промах с пенальти подряд: Месси до сих пор не оправился от смерти отца

Лионель Месси, вопреки слухам, не приостановил клубную карьеру и продолжает выступать за Интер Майами. Однако психологическое состояние аргентинца после пережитой утраты отца оставляет желать лучшего.

В матче MLS против Нэшвилла Интер потерпел сокрушительное поражение, а Месси провел весьма неоднозначный матч. Он одновременно не реализовал пенальти и стал автором голевой передачи, когда Майами забил свой единственный гол, пишет 24 Канал.

Как Месси сыграл за Интер Майами против Нэшвилла

В первом тайме именно у аргентинца был шанс сравнять счет после раннего гола соперников в исполнении Энди Нахара. В ворота Нэшвилла был назначен пенальти, и Месси подошел к отметке.

Однако Лео не смог переиграть вратаря Брайана Шуаки, а добивание Регилона не было засчитано арбитром из-за раннего вбегания в штрафную площадь.

Для Месси это уже третий подряд нереализованный удар с 11 метров: предыдущие два промаха произошли на чемпионате мира, где он не забил пенальти в ворота сборных Австрии и Египта.

Без результативных действий Лионель до перерыва все же не остался – отдал 420-ю в своей карьере голевую передачу, помогая отличиться Теласко Сеговии. Вот только во втором тайме Интер пропустил еще три мяча в свои ворота и в итоге потерпел разгромное поражение со счетом 1:4.

Как Месси переживает смерть отца

Для 39-летнего аргентинца сейчас наступил один из самых сложных этапов в жизни: он с болью простился с отцом, сыгравшим важную роль в становлении его карьеры.

Добавляет горечи ситуации конфликт с аргентинскими СМИ, которые нарушили просьбу Месси о конфиденциальности во время похорон отца. Из-за этого футболист готовит судебный иск против СМИ.