У матчі MLS проти Нешвілла Інтер гучно провалився, а Мессі провів дуже неоднозначний матч. Він водночас не реалізував пенальті і став автором асисту, коли Маямі забивали свій єдиний гол, пише 24 Канал.

Як Мессі зіграв за Інтер Маямі проти Нешвілла

У першому таймі саме в аргентинця був шанс зрівняти рахунок після раннього голу суперників у виконанні Енді Нахара. У ворота Нешвілла був призначений пенальті, а Мессі підійшов до позначки.

Проте Лео не зміг переграти голкіпера Браяна Шуакі, а добивання Регілона не було зараховане рефері через раннє вбігання у штрафний майданчик.

Для Мессі це вже третій поспіль нереалізований удар з 11 метрів: попередні два промахи сталися на чемпіонаті світу, там він не забив пенальті у ворота збірних Австрії та Єгипту.

Без результативних дій Ліонель до перерви все ж не залишився – віддав 420-ий у своїй кар'єрі асист, допомігши відзначитися Теласко Сеговії. От тільки у другому таймі Інтер отримав ще три м'ячі у власні ворота і зрештою розгромно поступився 1:4.

Як Мессі переживає смерть батька

Для 39-річного аргентинця зараз один з найскладніших етапів у житті: він щемливо попрощався з батьком, який відіграв важливу роль у становленні його кар'єри.

Додає гіркоти ситуації конфлікт з аргентинськими медіа, які порушили прохання Мессі про приватність під час похорону батька. Через це футболіст готує судовий позов проти ЗМІ.