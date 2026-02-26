"Идиот, на что тратил свое время": Лионель Месси публично упрекнул самого себя

В футболе аргентинец Лионель Месси достиг, казалось бы, всех возможных вершин. Но игрок Интера Майами все равно нашел в себе недостаток, который мог исправить в детстве, если бы знал заранее, какие последствия это будет иметь.

Немало фанов Лео со всего мира обращали внимание, что футболист на церемониях и других публичных мероприятиях всегда общается на испанском. Оказывается, он так и не выучил английский язык в юном возрасте, пишет ESPN.

Смотрите также Месси возвращается в Европу: какое условие поставил звездный аргентинец

Какие неудобства возникли у Месси из-за незнания английского?

Месси признался журналистам, что он испытывает большое сожаление и даже разочарование самим собой из-за того, что в свое время не выделил время и усилия на изучение иностранных языков.

У меня было немало ситуаций, когда рядом стоят выдающиеся личности, невероятные люди. И я просто не могу с ними поговорить, не знаю, как поддержать разговор. Чувствую себя каким-то неграмотным, необразованным. В такие моменты я думаю: какой идиот, на что я потратил свое время,

– упрекает себя Месси.

Аргентинец сделал выводы и поощряет своих детей не повторять его ошибок. Он рассказывает им о важности хорошего образования и радуется, что они имеют возможность взять максимум от пребывания в Соединенных Штатах.

Чего достиг Месси в футбольной карьере?