"Цапли" разгромно победили "быков" со счетом 4:1. Матч чемпионата запомнился трогательным эпизодом с участием игрока флоридцев Лионеля Месси, сообщает 24 канал.

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Что сделал Месси

В конце матча между Интер Майами и Нью-Йорк Ред Буллз на поле выбежал юный фан, который направлялся к Лионелю Месси, чтобы сделать фото со своим кумиром. Охрана остановила мальчика в нескольких метрах от аргентинца.

Зато игрок "цапель" сказал, чтобы они отошли от юного болельщика и сделал совместное фото с ним. Фанаты отметили трогательный жест Лионеля Месси.

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Лионель Месси также отметился результативным действием в матче Нью-Йорк Ред Буллз. Аргентинец забил четвертый гол в ворота "быков" и закрыл вопрос о победителе противостояния.

Сейчас Интер Майами занимает 4 строчку в турнирной таблице Восточной конференции MLS. "Цапли" имеют в своем активе 21 после 11 сыгранных туров чемпионата.