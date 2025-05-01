Интер Майами – Ванкувер Уайткэпс 1:3

Голы: Альба, 9 – Уайт, 51, Вите, 53, Берхталер, 73

Интер Майами уступил Ванкуверу Уайткэпс со счетом 1:3 во втором полуфинале Кубка чемпионов КОНКАКАФ. Таким образом "цапли" завершили выступления в турнире, в шаге от финала, сообщает 24 канал.

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Гол Альбы не помог

Хозяева поля активно начали матч, ведь должны были выгрызать победу, чтобы пробиться в финал престижного турнира. Жорди Альба открыл счет в первые 10 минут противостояния.

Однако во втором тайме гости из Канады смогли перевернуть игру. "Цапли" полностью посыпались и пропустили три гола. Лионель Месси и Луис Суарес создавали моменты, чтобы спасти игру, однако старания были напрасными.

Ванкувер Уайткэпс уверенно закрыл двухматчевое противостояние. Канадский клуб по итогам двух матчей переиграл флоридцев с разгромным счетом 5:1. Первая игра завершилась 2:0.

Видеообзор матча Интер Майами – Ванкувер Уайткэпс:

Теперь Ванкувер Уайткэпс сыграет в финале Кубка чемпионов КОНКАКАФ против победителя пары Крус Асуль – Тигрес. Соперник канадцев определится 2 мая, матч начнется в 5:00 по киевскому времени.