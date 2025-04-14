Игра завершилась победой "чаек" со счетом 3:1 благодаря Лионелю Месси. Однако в центре скандала оказался другой игрок клуба Дэвида Бекхэма и экс-нападающий Барселоны Луис Суарес, сообщает 24 канал.

Читайте также Голкипер Тигрес устроил цирковое представление перед пенальти легенды Реала: курьезное видео

Старые привычки остаются

Во время матча между Интером Майами и Лос-Анджелесом состоялась драка между игроками обеих команд. Луис Суарес едва не укусил Жорди Альбу, который также играет в составе "чаек".

Испанский защитник хотел оттянуть одноклубника из схватки. Зато уругваец пытался зубами достать руку, подумав, что перед ним игрок сопернической команды.

Суарес пытался укусить Альбу: смотрите видео

Луис Суарес за свою карьеру неоднократно кусал соперников. Впервые это произошло в 2010 году, когда уругвайский форвард, играя за Аякс, в матче против ПСВ укусил Отмана Баккала.

В 2013 году Бранислав Иванович из Челси пострадал от укуса тогда еще нападающего Ливерпуля. На чемпионате мира 2014 года Луис Суарес укусил за плечо защитника Италии Джорджо Киеллини.

Напомним, что в полуфинале Кубка чемпионов КОНКАКАФ Интер Майами сыграет против Ванкувер Уайткэпс. Матчи запланированы на 25 апреля и 1 мая.