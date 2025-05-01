Інтер Маямі – Ванкувер Вайткепс 1:3

Голи: Альба, 9 – Вайт, 51, Віте, 53, Берхталер, 73

Інтер Маямі поступився Ванкуверу Вайткепс з рахунком 1:3 у другому півфіналі Кубка чемпіонів КОНКАКАФ. Таким чином "чаплі" завершили виступи у турнірі, за крок до фіналу, повідомляє 24 канал.

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Гол Альби не допоміг

Господарі поля активно розпочали матч, адже повинні були вигризати перемогу, аби пробитись у фінал престижного турніру. Жорді Альба відкрив рахунок у перші 10 хвилин протистояння.

Проте у другому таймі гості з Канади змогли перевернути гру. "Чаплі" повністю посипались та пропустили три голи. Ліонель Мессі та Луїс Суарес створювали моменти, аби врятувати гру, однак старання були марними.

Ванкувер Вайткепс впевнено закрив двоматчеве протистояння. Канадський клуб за підсумками двох матчів переграв флоридців з розгромним рахунком 5:1. Перша гра завершилась 2:0.

Відеоогляд матчу Інтер Маямі – Ванкувер Вайткепс:

Тепер Ванкувер Вайткепс зіграє у фіналі Кубка чемпіонів КОНКАКАФ проти переможця пари Крус Асуль – Тігрес. Суперник канадців визначиться 2 травня, матч розпочнеться о 5:00 за київським часом.