Третий дубль за восемь дней: Месси переписал историю МЛС – видео голов

В воскресенье, 13 июля, состоялись очередные поединки регулярного чемпионата МЛС-2025. В одном из них Интер Майами дома принимал Нэшвилл.

Хозяева одержали победу со счетом 2:1. Главным героем встречи стал Лионель Месси, сообщает 24 Канал.

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Какое достижение покорилось Месси?

Капитан "цапель" отметился дублем. Сначала на 17-й минуте аргентинец забил гол со штрафного, отправив мяч в нижний угол ворот, где находился голкипер гостей.

После этого в начале второго тайма Нэшвилл сравнял счет, но на 62-й минуте Месси установил окончательный счет. Он перехватил пас вратаря, которого обвел, и забил свой второй мяч.

Это позволило аргентинскому футболисту в очередной раз переписать историю МЛС. За три дня до этого он стал первым игроком, который отметился дублем в чемпионате в четырех матчах подряд, а теперь обновил свой же рекорд, забив два гола и в пятом поединке.

Смотрите видеообзор матча Интер Майами – Нэшвилл

Справка. Всего в нынешнем сезоне Лионель Месси провел 20 поединков на клубном уровне. В них он забил 17 голов и отдал 6 результативных передач.

Отметим, что сейчас Интер Майами занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая на пять очков от лидера, но имеет три матча в запасе. Следующий поединок "цапли" проведут в ночь с 16 на 17 июля на выезде против Цинциннатти.