Стало известно, почему Месси расплакался после гола на ЧМ-2026

Лионель Месси не смог сдержать эмоций после первого гола в ворота Алжира на чемпионате мира-2026. Позже стало известно, что причина слёз была связана не с футболом.

После забитого гола в стартовом матче Аргентины на ЧМ легендарный нападающий расплакался прямо на поле. Теперь семья футболиста раскрыла подробности непростых событий, предшествовавших турниру, пишет Aljazeera.

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Почему расплакался Месси?

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2026 против Алжира Лионель Месси оформил хет-трик и помог Аргентине победить со счётом 3:0. Однако наибольшее внимание привлекли его слёзы после первого забитого гола.

После игры Месси пояснил, что его эмоции не были связаны с футболом. Аргентинец признался, что пережил несколько очень сложных дней накануне турнира, и поблагодарил партнеров по команде за поддержку.

Вскоре семья футболиста обнародовала заявление, в котором подтвердила, что отец звезды, Хорхе Месси, проходит лечение из-за проблем со здоровьем. Родственники сообщили, что его состояние постепенно улучшается, но попросили общественность уважать частную жизнь семьи.

В такие моменты мы просим проявить ответственность, благоразумие и человечность. Здоровье человека и спокойствие его близких не должны становиться предметом спекуляций или безответственного внимания со стороны СМИ,

– заявили родственники Месси.

Семья опровергла пугающие слухи

Ситуацию обострили слухи в аргентинских СМИ, где ошибочно появилась информация о смерти отца Месси. Семья оперативно опровергла эти сообщения и подчеркнула, что Хорхе Месси жив и находится под наблюдением врачей.

Сам Лионель Месси также обратился к общественности с просьбой доверять только официальным сообщениям семьи. Несмотря на сложные личные обстоятельства, капитан сборной Аргентины блестяще начал чемпионат мира, оформив первый хет-трик в своей карьере на чемпионатах мира и помогая действующим чемпионам успешно стартовать на турнире.

Следующий матч на чемпионате мира-2026 Аргентина проведет в понедельник, 22 июня, в 20:00 по киевскому времени — против Австрии.