Одной из главных тем после финала стало будущее капитана аргентинцев Лионеля Месси. Болельщиков интересует, был ли этот матч последним для легендарного нападающего в составе национальной команды или он продолжит выступать за сборную на следующих турнирах. На этот вопрос ответил главный тренер Аргентины Лионель Скалони, сообщает The Athletic.

Лионель Месси в сборной Аргентины

По словам наставника, 39-летний нападающий сам примет решение о завершении карьеры в национальной сборной, а команда и его окружение полностью поддержат любой его выбор.

Для меня было совершенно очевидно, что он будет играть до тех пор, пока сам не решит остановиться. Все игроки команды, его партнеры и люди из его окружения будут поддерживать его,

– отметил Скалони.

Также тренер подчеркнул, что гордится достижениями Месси и считает его лучшим футболистом в истории.

Я уверен и надеюсь, что все гордятся им и тем, что он достиг, ведь он – лучший футболист всех времен,

– подытожил он.

В 8 матчах турнира Месси отличился 8 забитыми голами и 4 результативными передачами, увеличив свой общий актив до 21 гола на чемпионатах мира. Больше за всю карьеру на мировых первенствах забил только Килиан Мбаппе, который в рамках этого же турнира забил свой 22-й гол.