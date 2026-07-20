Однією з головних тем після фіналу стало майбутнє капітана аргентинців Ліонеля Мессі. Уболівальників цікавить, чи був цей матч останнім для легендарного форварда у складі національної команди, чи він продовжить виступи за збірну на наступних турнірах. На це питання відповів головний тренер Аргентини Ліонель Скалоні, повідомляє The Athletic.

Ліонель Мессі у збірній Аргентини

За словами наставника, 39-річний форвард сам ухвалить рішення про завершення кар'єри у національній збірній, а команда та його оточення повністю підтримають будь-який вибір.

Для мене було абсолютно очевидно, що він гратиме доти, доки сам не вирішить зупинитися. Усі гравці команди, його партнери та люди з його оточення підтримуватимуть його,

– зазначив Скалоні.

Також тренер наголосив, що пишається досягненнями Мессі та вважає його найкращим футболістом в історії.

Я впевнений і сподіваюся, що всі пишаються ним і тим, чого він досяг, адже він – найкращий футболіст усіх часів,

– підсумував він.

У 8 матчах турніру Мессі відзначився 8 забитими м'ячами та 4 результативними передачами, збільшивши свій загальний актив до 21 гола на чемпіонатах світу. Більше за всю кар'єру на світових першостях забив лише Кіліан Мбаппе, який у межах цього ж змагання записав на свій рахунок 22-й гол.