Бывший клуб Довбика скандально запретил игрокам поехать на прощальный матч Месси

6 октября Лионель Месси сыграет последний матч в карьере за национальную сборную Аргентины. Принять участие в этом историческом событии не смогут сразу двое его товарищей по команде – и все из-за странной позиции их клуба.

Римский "Рома" заявил, что не отпустит Пауло Дибалу и Науэля Молину на матч с Бенином. Клуб обвиняют в нарушении правил ФИФА, пишет 24 Канал.

Месси без двух друзей

Для каждого игрока "альбиселесте", которому посчастливилось за время выступлений в команде делить раздевалку с Лионелем Месси, прощальный матч аргентинского гения – особенный. Несмотря на то, что это товарищеский матч, к встрече в Буэнос-Айресе будет приковано внимание всего футбольного мира.

Несмотря на это, в "Роме" решили, что их футболисты испытают слишком большую нагрузку и усталость из-за двух трансконтинентальных перелетов и не успеют восстановиться к первым официальным матчам после международного перерыва. Поэтому в итальянской столице решили не отпускать Дибалу и Молину на родину.

В то же время "Рома" "выразила уважение Месси и его достижениям в карьере и пожелала ему и федерации футбола Аргентины особенного вечера".

Законно ли не отпускать футболистов

По правилам ФИФА, клубы не имеют права мешать футболистам приезжать в свою национальную сборную, если те не травмированы. Единственное исключение – если турнир или товарищеский матч проходит вне официально определенных организацией окон для проведения международных игр.

Многие болельщики и эксперты обратили внимание, что решение "Ромы" в данном случае является противозаконным. Хотя матч Аргентины с Бенином и будет контрольным, он состоится во время рекордного осеннего перерыва, на который ушли все национальные чемпионаты. В Европе 6 октября до сих пор будут проходить матчи Лиги наций. На других континентах будут проводиться свои региональные отборочные турниры.