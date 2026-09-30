Римська Рома заявила, що не відпускає Пауло Дібалу та Науеля Моліну на поєдинок з Беніном. Клуб звинувачують у порушенні правил ФІФА, пише 24 Канал.

Мессі без двох друзів

Для кожного гравця "альбіселесте", якому пощастило за час виступів у команді ділити роздягальню з Ліонелем Мессі, матч-прощання аргентинського генія – особливий. Навіть попри характер товариської, до зустрічі у Буенос-Айресі буде прикута увага всього футбольного світу.

Попри це, у Ромі вирішили, що їхні футболісти зазнають надто великого навантаження і втоми через два трансконтинентальні перельоти і не встигнуть відновитися до перших офіційних матчів після міжнародної перерви. Тому в італійській столиці вирішили не відпускати Дібалу і Моліну на батьківщину.

Водночас Рома "висловила повагу Мессі та його досягненням у кар'єрі і побажала йому та федерації футболу Аргентини особливого вечора".

Чи законно не відпускати футболістів

За правилами ФІФА, клуби не мають права заважати футболістам приїздити до своєї національної команди, якщо ті не травмовані. Єдиний виняток – якщо турнір чи товариський матч відбувається поза офіційно визначеними організацією вікнами для проведення міжнародних ігор.

Чимало вболівальників та експертів звернули увагу, що рішення Роми таким чином – протизаконне. Хоча гра Аргентини з Беніном і буде контрольною, вона відбуватиметься під час рекордної осінньої перерви, на яку пішли усі національні першості. В Європі 6 жовтня ще досі гратимуть матчі Ліги націй. На інших континентах проводитимуть свої регіональні відбори.