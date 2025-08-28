Оба клуба стартовали с двух побед – Ливерпуль обыграл Борнмут (4:2) и Ньюкасл (3:2), а Арсенал одолел Манчестер Юнайтед (1:0) и Лидс (5:0). Только благодаря лучшей разнице голов "канониры" возглавляют турнирную таблицу АПЛ-2025/2026, а "мерсисайдцы" идут третьими, информирует 24 Канал.

К теме Чемпионат Англии 2025-2026: расписание матчей, результаты и турнирная таблица АПЛ

Что известно о центральном матче 3 тура АПЛ-2025/2026?

Ближайшая встреча станет для Ливерпуля и Арсенала 236-й очной встречей в истории. Сейчас небольшим преимуществом по количеству побед обладают "мерсисайдцы" – 89 против 81-й у "канониров". Еще 65 матчей сводились к мировой. Из них именно в рамках АПЛ гранды встречались 66 раз (25 побед Ливерпуля, 18 побед Арсенала, 23 ничьи).

В прошлом сезоне-2024/2025 команды играли между собой дважды: две ничьи с одинаковым счетом 2:2.

К слову. Матч 3-го тура АПЛ-2025/2026 Ливерпуль – Арсенал запланирован на 31 августа и начнется в 18:30 (по киевскому времени).

Добавим, что в первых двух турах Александр Зинченко был вне заявки лондонского клуба. Летом 2025-го СМИ активно сватали украинца в другие европейские клубы, в частности итальянский Милан.

Прогноз Favbet

Ливерпуль – фаворит противостояния по линии Favbet. Домашнюю победу "мерсисайдцев" оценивают в 2,19, а победу гостей из красной части Лондона – 3,35. Ничья – 3,50.

Фора (0) Ливерпуля – 1,59. А вот то, что команды пробьют тотал голов больше 2,5 – 1,79.

Первыми в матче могут забить хозяева – 1,80. А на первый гол в поединке от подопечных Артеты стоит коэффициент 2,29.

Диапазон голов (2-3) – 1,89. Гол в обоих таймах: да – 1,64; нет – 2,15.

Вероятно, что второй тайм подарит болельщикам больше голов, чем первая половина встречи – 2,06.