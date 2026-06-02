Руководители Ливерпуля уже избавились от нидерландского специалиста Арне Слота, который в течение прошлых двух сезонов возглавлял команду. На его место должен прийти испанец Андони Ираола, пишет инсайдер Фабрисио Романо.

Что известно о потенциальном назначении?

По информации Романо, переговорный процесс принес значительный прогресс в течение последних двух суток.

Ливерпуль достиг принципиальной договоренности о назначении Андони Ираолы новым главным тренером,

– написал инсайдер.

Отметим, что 43-летний Андони Ираола занимается тренерской деятельностью с 2017 года. Значительный авторитет специалист заработал в английском Борнмуте, с которым он работал на протяжении прошлых трех сезонов.

Наибольшего успеха при каденции Ираолы "вишни" достигли в сезоне 2025/26, когда заняли шестую позицию в турнирной таблице АПЛ и сумели квалифицироваться в основной раунд Лиги Европы.

В течение двух сезонов под руководством испанца выступал украинец Илья Забарный. За это время наш земляк 81 раз надевал футболку Борнмута в официальных матчах.

Арне Слота был уволен 30 мая после того, как чемпионы предыдущего сезона стали пятыми в АПЛ 2025/26.

По сообщению издания The Athletic – решение стало ошеломляющим для тренера. Перед этим руководители клуба уверяли 47-летнего специалиста в поддержке, а он принимал активное участие в планировании подготовки команды к участию в новом сезоне.