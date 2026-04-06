Фанаты устроят бунт: в топ-клубе АПЛ назревает громкий скандал из-за денег
- Фанаты Ливерпуля возмущены повышением цен на билеты и готовят протест во время матча против Фулхэма 11 апреля.
- Клуб получает стабильные доходы, но перекладывает расходы на болельщиков, что вызвало недовольство на фоне плохой игры команды.
В Ливерпуле вспыхнул громкий скандал из-за повышения цен на билеты. Фанаты уже готовят протест прямо во время ближайшего матча АПЛ.
Возмущение болельщиков вызвала политика клуба относительно стоимости посещения стадиона. Ситуация обострилась настолько, что ультрас призывают к бойкоту, пишет AOL.
Что произошло?
Новая ценовая политика начнет действовать уже со следующего сезона. Стоимость билетов на матчи Ливерпуля постепенно будет расти в течение нескольких лет.
В ответ фанаты планируют акцию протеста во время ближайшего домашнего матча команды в Английской Премьер-лиге – 11 апреля против Фулхэма.
Среди возможных действий – бойкот покупки еды и атрибутики на стадионе, отказ от продления абонементов и демонстративные акции во время игры
Почему это вызвало такую реакцию?
Ситуация возмутила фанатов из-за финансового контекста – клуб получает стабильные доходы, но в то же время перекладывает расходы на болельщиков.
Дополнительным фактором стала бледная игра команды под руководством Арне Слота, что лишь усилило напряжение.
Болельщики считают, что руководство игнорирует их роль в жизни клуба и ставит прибыль выше лояльности фан-базы.
Подобные протесты уже случались ранее – и тогда руководство было вынуждено отступить.
Ливерпуль в этом сезоне
- Подопечные Арне Слота пока занимают 5 позицию в турнирной таблице АПЛ. Ливерпуль на 5 очков отстает от Астон Виллы, которая занимает последнее проходное в Лигу чемпионов место.
- На днях Ливерпуль позорно вылетел из Кубка Англии, проиграв Манчестер Сити 4:0. Перед тем было поражение от Брайтона в АПЛ.
- 8 апреля красные сыграют на выезде против ПСЖ в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.