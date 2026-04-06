Sport News 24 Футбол Фанаты устроят бунт: в топ-клубе АПЛ назревает громкий скандал из-за денег
6 апреля, 21:31
Фанаты устроят бунт: в топ-клубе АПЛ назревает громкий скандал из-за денег

Николай Брежицкий
Основные тезисы
  • Фанаты Ливерпуля возмущены повышением цен на билеты и готовят протест во время матча против Фулхэма 11 апреля.
  • Клуб получает стабильные доходы, но перекладывает расходы на болельщиков, что вызвало недовольство на фоне плохой игры команды.

В Ливерпуле вспыхнул громкий скандал из-за повышения цен на билеты. Фанаты уже готовят протест прямо во время ближайшего матча АПЛ.

Возмущение болельщиков вызвала политика клуба относительно стоимости посещения стадиона. Ситуация обострилась настолько, что ультрас призывают к бойкоту, пишет AOL.

Что произошло?

Новая ценовая политика начнет действовать уже со следующего сезона. Стоимость билетов на матчи Ливерпуля постепенно будет расти в течение нескольких лет.

В ответ фанаты планируют акцию протеста во время ближайшего домашнего матча команды в Английской Премьер-лиге – 11 апреля против Фулхэма.

Среди возможных действий – бойкот покупки еды и атрибутики на стадионе, отказ от продления абонементов и демонстративные акции во время игры

Почему это вызвало такую реакцию?

Ситуация возмутила фанатов из-за финансового контекста – клуб получает стабильные доходы, но в то же время перекладывает расходы на болельщиков.

Дополнительным фактором стала бледная игра команды под руководством Арне Слота, что лишь усилило напряжение.

Болельщики считают, что руководство игнорирует их роль в жизни клуба и ставит прибыль выше лояльности фан-базы.

Подобные протесты уже случались ранее – и тогда руководство было вынуждено отступить.

Ливерпуль в этом сезоне

  • Подопечные Арне Слота пока занимают 5 позицию в турнирной таблице АПЛ. Ливерпуль на 5 очков отстает от Астон Виллы, которая занимает последнее проходное в Лигу чемпионов место.
  • На днях Ливерпуль позорно вылетел из Кубка Англии, проиграв Манчестер Сити 4:0. Перед тем было поражение от Брайтона в АПЛ.
  • 8 апреля красные сыграют на выезде против ПСЖ в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.
   