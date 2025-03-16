Первый трофей за 70 лет: Ньюкасл сенсационно одолел Ливерпуль в финале Кубка лиги

В текущем отрезке сезона Ливерпуль постигла черная полоса. Сначала подопечные Арне Слота неожиданно вылетели из Лиги чемпионов, а теперь проиграли Ньюкаслу в финале Кубка лиги.

Ливерпуль – Ньюкасл 1:2

Голы: Кьеза, 90+4 – Берн, 45, Исак, 52

В воскресенье, 16 марта, состоялся финал Кубка лиги-2024/2025. В решающей игре Ливерпуль и Ньюкасл разыграли внутренний трофей на "Уэмбли", сообщает 24 канал.

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Без шансов для Ливерпуля

Ньюкасл полностью доминировал над Ливерпулем в финальном матче Кубка лиги. "Сороки" не оставили шансов "мерсисайдцам" добыть трофей. Подопечные Арне Слота ничего не смогли противопоставить команде Эдди Хау.

Ньюкасл смог открыть счет на последней минуте первого тайма. Забитым мячом отметился Дэн Берн. В начале второй половины игры Александр Исак удвоил преимущество "сорок".

В конце матча Ливерпуль смог отыграть один мяч. Голом отметился Федерико Кьеза. Однако это не помогло "мерсисайдцам" перевести игру хотя бы в экстратайм, чтобы попытаться выиграть финал.

Подопечные Эдди Хау смогли удержать победу над Ливерпулем. В итоге благодаря голам Александра Исака и Дэна Берна Ньюкасл впервые за 70 лет получил трофей.