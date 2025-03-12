Уже по окончании этого сезона Ливерпуль может остаться без Мохамеда Салаха. Египетский нападающий имеет контракт до лета 2025 года и пока не подписывал новое соглашение.

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Замена из Парижа

Тем временем, мерсисайдцы уже ищут варианты для замены своего лидера. Ранее Ливерпуль интересовался нападающим Реала Родриго, но теперь переключил свое внимание на звезду ПСЖ.

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Fichajes, руководство "красных" заинтересовалось трансфером Усмана Дембеле. Француз поразил боссов клуба во время их матчей в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Именно Дембеле забил единственный гол ПСЖ на "Энфилде", после чего гости прошли дальше в серии пенальти. Сообщается, что Ливерпуль готов выложить 100 миллионов евро за француза.

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Впрочем ПСЖ пока не рассматривает возможность продажи Усмана. Контракт 28-летнего игрока с парижанами действует до 2028 года. Текущий сезон складывается для нападающего наилучшим образом.

В 33 матчах Усман оформил 29 голов и отдал шесть ассистов. Его команда уверенно лидирует в чемпионате Франции, опережая Марсель на 16 очков.