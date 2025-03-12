Уже летом Мохамед Салах может стать свободным агентом. Египетский нападающий имеет контракт с Ливерпулем до завершения текущего сезона и пока его не пролонгировал.

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Путь в Каталонию закрыт

Поэтому неудивительно, что звездой мерсисайдского клуба заинтересовались другие топ-команды. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на El Nacional, кандидатурой Салаха интересовалась Барселона.

Каталонцев соблазняла идея подписания топ-футболиста бесплатно. Впрочем этот возможный трансфер встретил негативную реакцию со стороны команды, ведь лидеры "блаугранас" Рафинья и Ламин Ямаль выступили против.

Они считают, что приход Мохамеда разрушит баланс в атаке команды Флика и притормозит развитие Ямаля. Египтянин выступает как раз на правом фланге нападения, как и Ламин.

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Салах выступает за Ливерпуль с 2017 года. Текущий сезон получается сказочным для 32-летнего форварда. Он уже успел отметиться 32 голами и 22 ассистами в 42-х играх за "красных".

Его команда уверенно лидирует в чемпионате Англии, имея отрыв от Арсенала аж в 15 очков. А вот из Лиги чемпионов Ливерпуль уже вылетел, в 1/8 финала команда Арне Слота проиграла в серии пенальти ПСЖ.