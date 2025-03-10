Ливерпуль готов добить ПСЖ после эпического отскока: чего ждать от топ-матча в Лиге чемпионов

Мерсисайдцы остаются фаворитами в битве против чемпионов Франции. Впрочем неделю назад ПСЖ выглядел ощутимо сильнее Ливерпуля.

На этой неделе в Лиге чемпионов 2024-2025 пройдут ответные матчи 1/8 финала. Центральной битвой вторника, 11 марта, станет игра на стадионе "Энфилд" между Ливерпулем и ПСЖ, сообщает 24 Канал. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

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Чудо в Париже

На прошлой неделе команды выдали очень нелогичный матч в Париже. Подопечные Луиса Энрике переигрывали Ливерпуль по всем статьям и только из-за невероятной игры Алиссона не смогли добить гостей.

Тем не менее ПСЖ не только не смог выиграть, а еще и проиграл после единственного удара в створ от соперника. Такой результат существенно повысил шансы команды Арне Слота на итоговый успех.

Вряд ли Ливерпуль допустит такой рисунок матча дома, хотя парижане настроены на камбэк. При этом на внутренней арене у обоих клубов все идет идеально, они без пяти минут чемпионы.

"Красные" опережают ближайшего преследователя в лице Арсенала на 15 очков, тогда как у ПСЖ есть гандикап в 16 баллов над Марселем. При этом подопечные Луиса Энрике – единственные из топ-лиг, которые еще не проигрывали в чемпионате.

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Прогноз Favbet

Однако в отчетной встрече фаворитом ожидаемо будет Ливерпуль. Проход мерсисайдцев в четвертьфинал оценивается в 1,26, тогда как ПСЖ – в 3,80. Что же касается непосредственно котировок встречи на "Энфилде", то они таковы:

победа Ливерпуля – 2,29

ничья – 3,80

победа ПСЖ – 2,96

Вероятность серии пенальти равна аж 9,50. При этом эксперты ожидают результативный матч. Коэффициент на "тотал больше 2,5" составляет 1,58, тогда как на ТМ2,5 – 2,42. Победитель пары в 1/4 финала встретится с Брюгге или Астон Виллой.