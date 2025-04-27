Ливерпуль – Тоттенхэм 5:1

Голы: Луис Диас, 16, Макаллистер, 24, Гакпо, 34, Салах, 63, Удоджи, 69 (автогол) – Соланке, 12.

В чемпионате Англии 2024-2025 состоялись почти все матчи 34 тура АПЛ. Главная встреча уикенда прошла в Ливерпуле, где местная одноименная команда принимала Тоттенхэм, сообщает 24 Канал.

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Чемпионство в кармане

Для Ливерпуля эта игра была кульминацией сезона. "Красные" оторвались от Арсенала аж на 12 очков, поэтому ничья против "шпор" позволяла команде Арне Слота досрочно выиграть чемпионат Англии.

Матч начался не слишком удачно для хозяев. На 12 минуте Доминик Соланке после углового поразил ворота своего бывшего клуба. Впрочем, на большее Тоттенхэм не сподобился, а в дальнейшем на поле полностью доминировали мерсисайдцы.

Еще в первом тайме подопечные Слота забили трижды. Особенно ярким получился второй гол от Макаллистера, который красиво пробил с дальней дистанции. После перерыва гостей добил Салах, а напоследок еще и Удоджи переправил мяч в свои ворота.

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Эта победа увеличила отрыв мерсисайдцев от Арсенала до 15 очков за четыре тура до финиша. Ливерпуль стал недосягаемым для конкурентов и уже де-юре оформил звание чемпиона Англии.

Для "красных" это 20-ый подобный трофей в истории. Ливерпуль стал совладельцем рекорда, ведь только Манчестер Юнайтед удалось выиграть чемпионат Англии такое же количество раз.

Видеообзор матча Ливерпуль – Тоттенхэм